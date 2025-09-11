След като обяви своя наследник за поста главен редактор на Vogue , Анна Уинтур изглежда малко по-спокойна и по-склонна да говори за хитовия филм от 2006 г. „Дяволът носи Прада“.

Базиран на едноименния бестселър от 2003 г. от Лорън Вайсбергер, която преди това е работила като лична асистентка на Уинтур във Vogue, филмът разказва историята на амбициозната журналистка (Ан Хатауей), която си намира работа във водещо модно списание под ръководството на безкомпромисен редактор.

Мерил Стрийп изигра Миранда Пристли, за която се предполага, че е базирана на Уинтур. Тази роля на звездата от "Крамър срещу Крамър" донесе поредна ѝ номинация за "Оскар".

В миналото Уинтур не коментира филма и героите. Но съвсем наскоро, по време на интервю в „The New Yorker Radio Hour“, модната звезда се пошегува с водещия Дейвид Ремник, че е „отишла на премиерата, носейки Prada, без да има никаква представа за какво ще бъде филмът“.

Снимка: Getty Images

„Първо, участваше Мерил Стрийп, което е фантастично“, каза Уинтур. „Гледах филма и го намирам за много забавен.“

Уинтур каза още, че е много мило, че модната индустрия е загрижена за нея във връзка сфилма и това, че ще я престави в "трудна светлина".

„В крайна сметка имаше много хумор, имаше много остроумие, играеше и Мерил Стрийп, и Емили Блънт“, каза Уинтур.

‘the devil wears prada’ premiered 18 years ago. here’s a thread with some iconic scenes from the movie: pic.twitter.com/u26l6FJKei — 2000s (@PopCulture2000s) June 29, 2024

„Това, което ми хареса във филма, е, че наистина показа целия упорит труд, който е вложен в създаването на списанието“, призна Уинтур в интервю пред Дейвид Летерман през 2009 г.

Снимките на продължението на „Дяволът носи Прада“ започнаха през юни. В новия филм ще се завърнат отново Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи.

Редактор: Цветина Петрова