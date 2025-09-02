След месеци на спекулации Анна Уинтур обяви кой ще бъде новият главен редактор на Vogue. Това ще бъде Клоуи Мал, която към момента е редактор на изданието. Нейната роля обаче не е съвсем същата тази на Уинтур, която заемаше поста почти 40 години. Мал ще бъде ръководител на редакционното съдържание на Vogue US. Информацията съобщи списанието на собствения си уебсайт във вторник.

Освен че управляваше редакционната политика на уебсайта в предишната си роля, през 2022 г. Мал стана гласът на Vogue - съводеща на единствения настоящ подкаст на списанието The Run-Through with Vogue, заедно с Чиома Ннади, ръководител на редакционното съдържание от другата страна на океана за британския Vogue.

След близо 40 години: Ана Уинтур се оттегля от поста главен редактор на Vogue

Снимка: Getty Images

Уинтур обяви през юни, че се оттегля от поста главен редактор на Vouge, което всъщност е само част от ангажиментите ѝ към изданието. Тя остана глобален редакционен директор на Vogue, както и глобален главен директор по съдържанието на Condé Nast, отговаряйки за издания като GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit и Teen Vogue.

Мал ще поеме ежедневните операции на Vogue в печатните и дигиталните издания, но ще докладва директно на Уинтур.

„Модата и медиите се развиват с главоломна скорост. Аз съм толкова развълнувана и възхитена да бъда част от това“, каза Мал в статията на Vogue. „Също така се чувствам невероятно щастлива, че все още имам Анна, която е точно надолу по коридора, за мой ментор.“

Снимка: Getty Images

„В момент на промяна както в модата, така и извън нея, Vogue трябва да продължи да бъде едновременно носител на стандарта и лидер в разширяването на границите“, каза Уинтур в изявление на Vogue.com. „Клоуи многократно е доказва, че може да намери баланса между дългата, уникална история на американския Vogue и неговото бъдеще на фронтовата линия на новото. Толкова съм развълнувана да продължа да работя с нея, като неин ментор, но и като нейна ученичка, докато тя ни води нас и нашата публика там, където никога не сме били преди.“

Снимка: Getty Images

39-годишната Мал се присъединява към Vogue за първи път през 2011 г. като редактор на изданието, пишейки за сватби, партита и „забавни, пухкави неща“, казва тя пред Into The Gloss през 2013 г. След което става сътрудник-редактор на списанието през 2016 г., а от 2023 г. е редактор на Vogue.com, като отговаря за дигиталната продукция на изданието.

Мал е учила сравнителна литература в университета "Браун" и е започнала кариерата си като автор на статии за недвижими имоти в New York Observer, преди да се присъедини към Condé Nast.

Тя е дъщеря на американската актриса Кандис Бъргън (известна от „Мърфи Браун“ и Boston Legal) и покойния френски филмов режисьор Луи Мал.

В понеделник модната журналистка Лорън Шърман първа съобщи новината чрез Puck, като определи назначението на Мал като „практичен, разумен и рационален“ избор да оглави ежедневните операции на Vogue US.

„Уинтур не се стреми да провокира. Тя търси решения, а Мал е пътят на най-малкото съпротивление“, пише Шърман.

Според Шърман, Уинтур е споделила с кандидатите за ролята, че търси някой, „на когото може да даде възможност да трансформира марката в машина за съдържание с живи филми“, докато Уинтур е ментор на регионални редакционни лидери в чужбина.

♦ Vogue не е единствената медийна марка, която претърпява мащабни промени в Condé Nast. Vanity Fair нае Марк Гуидучи - преди това креативен редакторски директор във Vogue - през юни за свой глобален редакторски директор. Гуидучи вече започна да оставя своя отпечатък върху вековното издание. В меморандум, разпространен до eкипа, според Variety, той очерта решения за рационализиране на предложенията на Vanity Fair за известни личности и култура, развлечения и „пари, политика и стил“, като същевременно намали рецензиите и отразяването на търговията и постепенно премахна специфични вертикали.

Редактор: Цветина Петрова