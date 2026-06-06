Освен с махащите опашки и сладките муцунки, кучетата могат да окажат значително влияние върху човешкото здраве. Според кучешкият експерт Евън Догет някои породи са особено известни с това, че осигуряват комфорт и емоционална подкрепа на собствениците си, страдащи от тревожност. Според Националния институт за психично здраве, приблизително 19,1% от възрастните американци са страдали от тревожно разстройство през последната година.

Въпреки че кучетата не са заместител на професионалното лечение, изследванията показват, че те могат да осигурят значителна емоционална подкрепа и да помогнат за намаляване на чувството на стрес и тревожност. Проучване от 2019 г., публикувано в списание Animals, установи, че участниците, които са взаимодействали директно с куче, са изпитали значително по-голямо намаляване на тревожността и подобрение в настроението, отколкото тези в контролната група.

Евън Догет разкри повече за пет породи, които според него са най-подходящи за подпомагане на собственици с тревожни разстройства. Той обаче отбеляза, че много от тези породи имат нужда от физически натоварвания.

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Нюфаундленд

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Често наричани „нежни гиганти“, нюфаундлите са ценени заради спокойния си, уравновесен темперамент и силна привързаност към стопаните си – черти, които могат да помогнат за успокояване на хора, страдащи от тревожност. Догет ги нарече „гигантски малки слънчица“, отбелязвайки, че естествено нежният им характер е причината те често да се използват като терапевтични кучета.

Лабрадор ритривър

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Лабрадор ритривърите остават една от най-популярните породи кучета в САЩ. Хората бързо се влюбват в тези кучета благодарение на приятелския им характер и желанието им да угодят. Техният ентусиазъм и желание да угодят са ги направили неразделна част от програмите за терапия. За хората, страдащи от тревожност, този весел характер може да бъде особено ценен. Лабрадорите често се радват на рутина, активност и взаимодействие с хора, помагайки на собствениците си да излизат навън, да останат активни и да поддържат ежедневна рутина.

Златният ритривър

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Докато лабрадорите са известни със своята енергична природа, златните ритривъри често са ценени заради своята нежна и чувствителна природа. Те са и сред най-популярните породи в САЩ и отдавна са търсени в областта на терапията. „Златните ритривъри са по същество по-големи, по-пухкави лабрадори. Те също така много често се използват в терапевтична работа поради своята мила и любяща природа“, отбеляза Догет.

Пудел

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Според Догет пуделите могат да бъдат отлични терапевтични кучета или кучета за емоционална подкрепа. „През годините съм имал възможността да работя с много пудели, които са служили като кучета водачи и лечебни кучета. След като научат работата си, те са много отдадени на това да накарат стопаните си да се чувстват добре“, каза дресьорът на кучета.

Хрътка

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Развъдени от състезания, хрътките може да изненадат някои хора със спокойното си поведение у дома, предвид репутацията им на най-бързите кучета. „Тези кучета са изключително спокойни. Те се нуждаят от упражнения, както повечето кучета, но когато са на каишка, обикновено ходят с спокойно темпо“, каза Догет. Той добави, че хрътките често формират особено близки връзки с един или двама души, което ги прави надеждни спътници за тревожни собственици, които търсят стабилност и емоционална връзка.

Редактор: Дарина Методиева