Специално тренирани лабрадори разпознават заболявания чрез обонянието си
Кралица Камила посрещна в лондонската резиденция „Кларънс Хаус” специално обучени кучета, които могат да откриват рак чрез обонянието си. Събитието беше организирано от благотворителната организация „Кучета за откриване на заболявания”, на която Камила е патрон.
По време на демонстрацията 11-годишният лабрадор Флорен показа как разпознава проби, свързани с рак на простатата. Другото куче – Джоди, е обучено да открива рак на дебелото черво.
Организацията обучава кучета да разпознават различни заболявания по миризма. Според учени методът показва потенциал, но точността му все още се изследва.Редактор: Мария Барабашка
