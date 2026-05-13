Кралица Камила посрещна в лондонската резиденция „Кларънс Хаус” специално обучени кучета, които могат да откриват рак чрез обонянието си. Събитието беше организирано от благотворителната организация „Кучета за откриване на заболявания”, на която Камила е патрон.

По време на демонстрацията 11-годишният лабрадор Флорен показа как разпознава проби, свързани с рак на простатата. Другото куче – Джоди, е обучено да открива рак на дебелото черво.

Организацията обучава кучета да разпознават различни заболявания по миризма. Според учени методът показва потенциал, но точността му все още се изследва.

