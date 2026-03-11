Дресьори на кучета обучават спасителни екипи с четириноги, които търсят оцелели под развалините след руски удари в Одеса. Доброволците Виталий и Халина подготвят животните да откриват както живи хора, така и тела на загинали.

„Защо да не използваме кучета, които, така или иначе имат вроден талант да търсят?! Те се наслаждават на това, а и в случая са ни необходими”, казва Виталий.

За момента той и Халина се грижат за общо 18 животни. Някои вече са участвали в спасителни операции, докато други тепърва се подготвят.

„Да намерим човек – това носи облекчение. Дори той да не е жив, все пак сме намерили тялото му. Често е по-мъчително да не знаем какво се случва. Когато намерим човека жив, дори тежко ранен, чувството е чудесно. Ако не е жив, това пак носи облекчение, защото всичко е приключило”, обяснява Халина.

Кучетата се учат да лаят, когато открият жив човек, и да лягат, когато открият тяло на загинал.

Не само местните власти, но и жителите се обръщат към Виталий и Халина с молба да обучават кучета. Те обаче казват, че не всички животни са подходящи за подобен тип мисии и дори добре обучените се изморяват бързо, когато са изложени на напрегнати ситуации.

Виталий и Халина споделят, че търсенето на обучени кучета за спасителни операции рязко е нараснало след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година.

Редактор: Ина Григорова