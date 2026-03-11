САЩ и Русия водят преговори, но мирът в Украйна все още изглежда далечен. Въпреки това един въпрос вече излиза на преден план: колко ще струва възстановяването на страната и откъде ще дойдат средствата за това?

До момента Украйна е получила стотици милиарди долари икономическа и военна помощ, основно от САЩ и Европа. Предстоящото възстановяване обаче ще постави страната и нейните поддръжници пред безпрецедентни предизвикателства, тъй като огромни части от нея са в руини.

Годишнина от началото на войната: Европейските лидери продължават да подкрепят Украйна

⇒ Какво трябва да бъде изградено наново?

Ключова инфраструктура – индустриални съоръжения, летища, обществени сгради и електроцентрали – е тежко повредена или напълно разрушена.

„Ако погледнем щетите, най-засегнати са жилищните сгради, следвани от инфраструктурата, енергийния сектор, активите на предприятията и земеделските земи”, обяснява Елина Рибакова от мозъчния тръст PIIE. Тя напомня, че голяма част от земята е и минирана, което допълнително усложнява процеса.

Според оценките на Световната банка Украйна вероятно ще се нуждае от над 500 милиарда долара международна помощ, за да се възстанови след годините на опустошителна война. Ребека Кристи от мозъчния тръст Bruegel подчертава, че това е колосална сума, която ще изисква дългосрочен ангажимент.

⇒ Човешкият фактор

Войната отне и огромен брой човешки животи. Според данни най-малко 100 000 украински войници са загинали, наред с хиляди цивилни. Тези загуби ще се усетят остро в бъдеще. Милиони хора бяха разселени, а много други напуснаха страната.

Ауке Лоотсма от Програмата на ООН за развитие (ПРООН) посочва: „Знаем за около 5,7 милиона души, които са напуснали Украйна. Други 3,3 милиона са вътрешно разселени, предимно от източните райони”.

За успешното възстановяване Украйна ще има нужда тези хора да се завърнат у дома. Същевременно хиляди войници, които в момента са на фронта, ще трябва да преминат през труден процес на реинтеграция в цивилния живот.

⇒ Финансовата тежест и ресурсите

Националният дълг на страната нарасна главоломно, достигайки около 200 милиарда долара през 2025 г. Това представлява близо 90 процента от брутния вътрешен продукт на Украйна. Тъй като се очаква САЩ да намалят подкрепата си през следващата година, Европейският съюз вероятно ще остане основният финансов стълб за Киев.

Въпреки разрушенията, Украйна притежава огромен потенциал. Страната разполага с едни от най-плодородните земи в света, както и със значителни запаси от желязна руда, стратегически суровини и редкоземни елементи. Вашингтон вече подписа споразумение с Киев за сътрудничество при тези ресурси, за да осигури дългосрочни доставки. Това партньорство обаче не пречи на европейския бизнес също да участва в бъдещи проекти.

За да се възстанови, Украйна ще се нуждае не само от пари, но и от възраждане на собствената си индустрия. Символ на тази надежда е огромният товарен самолет „Антонов” – някогашен знак за икономическата мощ, която страната се стреми да си върне.

Още по темата гледайте във видеото на „Дойче Веле”.

Редактор: Мария Барабашка