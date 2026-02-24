Урсула фон дер Лайен обяви, че е пристигнала в Киев, в деня на четвъртата годишнина от руската офанзива , за да "потвърди, че Европа подкрепя Украйна финансово, военно и през цялата тази сурова зима", предаде "Франс прес".

Председателката на Европейската комисия, която посочи, че посещава украинската столица за десети път от началото на нашествието, подчерта, че иска "да изпрати ясно послание към украинския народ и към агресора: няма да се откажем, докато мирът не бъде възстановен".

"Мир при условията на Украйна", подчерта Фон дер Лайен, цитирана от "Укринформ".

Тя беше посрещната на киевската гара от украинския външен министър Андрий Сибига.

Заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща тя ще участва в тристранна среща с украинския президент Володимир Зеленски. Те също така планират да участват във видеоконференцията на Коалицията на желаещите, която обединява съюзниците на Киев.

Зеленски: Искам Тръмп да остане на страната на Украйна

Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че четири години след началото на нашествието в Украйна, Русия се е провалила във "военен, икономически и стратегически" план, предаде "Франс прес". "Тя укрепи НАТО, чието разширяване желаеше да избегне, обедини европейците, които искаше да отслаби и изложи на показ нестабилността на един империализъм от друга епоха", заяви той в "Екс". Украйна е "първата линия на отбрана на нашия континент" и Европа ще остане на нейна страна, обеща още френският президент. Той увери, че доставките на военна техника и обучение ще продължават, "за да може Украйна да удържи и за да може Русия да разбере, че времето не е в нейна полза". "На тези, които искат да могат да разчитат на нашата умора: те се лъжат", заяви той, като обеща да продължи мерките срещу руската военновременна икономика.

27-те страни от ЕС не успяха да се споразумеят за нови санкции срещу Москва поради унгарското вето, което блокира и приемането на заем от 90 милиарда евро за Украйна, за който лидерите на ЕС се бяха договорили през декември. Еманюел Макрон заяви днес, че нищо не оправдава "поставянето под въпрос" на този проект. Той добави, че ще се погрижи "интересите на европейците да бъдат взети под внимание в дискусиите" за възстановяване на мира в Украйна.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц призова в "Екс" за европейско единство, предаде ДПА. "В продължение на четири години всеки ден и всяка нощ са били кошмар за народа на Украйна. И не само за тях, а за всички нас. Защото войната се завърна в Европа", написа Мерц. "Само с общи сили ще я прекратим. Съдбата на Украйна е и наша съдба", добави той.

Председателите на Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент разпространиха днес съвместно изявление по повод навършването на четвъртата годишнина от руското военно нападение срещу Украйна. "Ще се погрижим Русия да бъде подведена под отговорност за извършените престъпления и причинените от нея щети", се посочва в текста, цитиран от кореспондента на БТА Николай Желязков.

"Преди четири години Русия започна пълномащабно и незаконно военно нападение срещу Украйна. За пореден път отдаваме почит на смелия народ на Украйна, който продължава да се съпротивлява и защитава страната си. Русия не е постигнала военните си цели в Украйна. Тъй като Русия не може да напредне на бойното поле, умишлено се прицелва в украинската гражданска инфраструктура, включително болници, училища и жилищни сгради", отбелязват Антонио Коща, Урсула фон дер Лайен и Роберта Мецола.

"ЕС твърдо стои до Украйна и нейния народ от първия ден на руското нападение. Нашата цел е цялостен, справедлив и траен мир за Украйна, основан на принципите на Устава на ООН и международното право. Подкрепяме всички усилия, насочени към постигането на такъв мир - мир с достойнство и дългосрочна сигурност. Зачитането на суверенитета и териториалната цялост е крайъгълният камък. Никоя държава не може да анексира съседа си. Границите не може да бъдат променяни със сила. Нападателят не може да бъде възнаграден. В днешната трудна международна и геополитическа обстановка подчертаваме важността от поддържането на трансатлантическа и глобална солидарност с Украйна", добавят тримата председатели.

"ЕС ще продължи да предоставя политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа на Украйна и нейния народ. Оставаме най-големият донор на Украйна. В допълнение към близо 200 милиарда евро подкрепа от 2022 г. насам, европейските лидери се споразумяха да предоставят на Украйна 90 милиарда евро през 2026-2027 г., за да помогнат на Украйна да посрещне своите неотложни бюджетни и отбранителни нужди. Общо 60 милиарда евро ще бъдат насочени за военни нужди. Първото плащане ще бъде извършено възможно най-скоро", се отбелязва в изявлението.

"Войната на Путин непрекъснато изтощава Русия и сме решени да окажем допълнителен натиск върху Москва, за да спре нападението и да се ангажира със смислени преговори за мир. Решени сме да увеличим натиска върху енергийния и финансовия сектор на Русия, и да предприемем допълнителни мерки срещу сенчестия флот. Нашите усилия в подкрепа на Украйна са насочени и към утрешния ден, когато боевете приключат. ЕС е готов да допринесе за надеждни гаранции за сигурност, така че Русия никога повече да не може да нападне Украйна. Бъдещето на сигурна и просперираща Украйна е в ЕС. Украйна постигна значителен напредък в реформите за присъединяване при много трудни обстоятелства. Украйна може да разчита на нашата пълна подкрепа за присъединяването си и за следвоенното си възстановяване", се посочва в изявлението.

Редактор: Цветина Петрова