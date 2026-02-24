Четири години след началото на руската инвазия Украйна продължава да воюва – не само за територия, а за правото си да съществува като независима държава. Войната, започнала на 24 февруари 2022 г., промени геополитическата карта на Европа, разклати глобалната сигурност и постави Запада пред исторически избор. На този фон президентът Володимир Зеленски поставя все по-остро въпроса за гаранциите за сигурност и реалната цена на евентуален компромис.

„За мен все още няма ясен отговор дали, ако Русия започне нова агресия срещу Украйна, ще разполагаме с достатъчни гаранции за сигурност. Въпросът е как ще реагират нашите партньори, ако това се случи. Казват ми: ‘Това няма да се случи’. Но това не е отговорът, който искам да чуя. Съжалявам. Ние вече заявихме, че сме готови на компромис – да замразим позициите там, където се намират в момента. Това означава замразена линия на контакт. Не е добра позиция за нас, но имаме изградени отбранителни линии и укрепления“, коментира президентът на Украйна.

По думите му, ако обаче от Киев се очаква просто да изтегли армията си от укрепленията – това няма как да стане. „Не можем да бъдем толкова наивни. Ние не сме деца“, допълни той.

В интервю за CNN Володимир Зеленски заяви, че е готов на компромиси, но все още очаква гаранции за сигурност. Зеленски призова Доналд Тръмп да остане „на страната на Украйна“.

Съединените щати трябва „да останат с една демократична страна, която се бори срещу един човек. Защото този човек е война. Путин е война. Не можем просто да му дадем всичко, което иска. Той иска да ни окупира. Ако му дадем всичко, което иска, ще загубим всичко – всички ние, хората ще трябва да бягат или да станат руснаци“, каза той.

„Ако наистина иска да спре Путин, Америка е много силна“, подчерта украинският президент. На въпроса дали смята, че Тръмп оказва достатъчно натиск върху Путин, той отговори отрицателно.

След години на боеве и бомбардировки, броят на жертвите и от двете страни на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война, все още не е известен.

Въпреки интензивните дипломатически усилия, изгледите за постигане на мирно споразумение остават несигурни.

В навечерието на годишнината от Киев обявиха, че още един кръг от преговори може да се проведе в края на тази седмица. От началото на годината Украйна, Русия и САЩ проведоха няколко срещи в Абу Даби и Женева, но засега нерешен остава въпросът с териториите в Източна Украйна, които Москва иска до получи.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев по повод четвъртата годишнина от нахлуването на Москва, като обеща, че Европа ще застане „непоколебимо“ зад Украйна както финансово, така и военно, и ще подкрепя страната през суровата зима.

Фон дер Лайен, която посещава украинската столица за десети път от началото на инвазията на Русия, написа в социалната мрежа Х, че е там, за да „подчертае траен ангажимент към справедливата борба на Украйна“.

„И за да изпратим ясно послание както към украинския народ, така и към агресора: няма да отстъпим, докато мирът не бъде възстановен. Мир при условията на Украйна“, добави тя.

Редактор: Цветина Петкова