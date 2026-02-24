Снимка: БГНЕС
-
Готови сме на компромис – да замразим позициите, на които се намираме, каза още украинският президент
Четири години след началото на руската инвазия Украйна продължава да воюва – не само за територия, а за правото си да съществува като независима държава. Войната, започнала на 24 февруари 2022 г., промени геополитическата карта на Европа, разклати глобалната сигурност и постави Запада пред исторически избор. На този фон президентът Володимир Зеленски поставя все по-остро въпроса за гаранциите за сигурност и реалната цена на евентуален компромис.
„За мен все още няма ясен отговор дали, ако Русия започне нова агресия срещу Украйна, ще разполагаме с достатъчни гаранции за сигурност. Въпросът е как ще реагират нашите партньори, ако това се случи. Казват ми: ‘Това няма да се случи’. Но това не е отговорът, който искам да чуя. Съжалявам. Ние вече заявихме, че сме готови на компромис – да замразим позициите там, където се намират в момента. Това означава замразена линия на контакт. Не е добра позиция за нас, но имаме изградени отбранителни линии и укрепления“, коментира президентът на Украйна.
По думите му, ако обаче от Киев се очаква просто да изтегли армията си от укрепленията – това няма как да стане. „Не можем да бъдем толкова наивни. Ние не сме деца“, допълни той.
В интервю за CNN Володимир Зеленски заяви, че е готов на компромиси, но все още очаква гаранции за сигурност. Зеленски призова Доналд Тръмп да остане „на страната на Украйна“.
Съединените щати трябва „да останат с една демократична страна, която се бори срещу един човек. Защото този човек е война. Путин е война. Не можем просто да му дадем всичко, което иска. Той иска да ни окупира. Ако му дадем всичко, което иска, ще загубим всичко – всички ние, хората ще трябва да бягат или да станат руснаци“, каза той.
„Ако наистина иска да спре Путин, Америка е много силна“, подчерта украинският президент. На въпроса дали смята, че Тръмп оказва достатъчно натиск върху Путин, той отговори отрицателно.
След години на боеве и бомбардировки, броят на жертвите и от двете страни на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война, все още не е известен.
Въпреки интензивните дипломатически усилия, изгледите за постигане на мирно споразумение остават несигурни.
В навечерието на годишнината от Киев обявиха, че още един кръг от преговори може да се проведе в края на тази седмица. От началото на годината Украйна, Русия и САЩ проведоха няколко срещи в Абу Даби и Женева, но засега нерешен остава въпросът с териториите в Източна Украйна, които Москва иска до получи.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев по повод четвъртата годишнина от нахлуването на Москва, като обеща, че Европа ще застане „непоколебимо“ зад Украйна както финансово, така и военно, и ще подкрепя страната през суровата зима.
Фон дер Лайен, която посещава украинската столица за десети път от началото на инвазията на Русия, написа в социалната мрежа Х, че е там, за да „подчертае траен ангажимент към справедливата борба на Украйна“.
„И за да изпратим ясно послание както към украинския народ, така и към агресора: няма да отстъпим, докато мирът не бъде възстановен. Мир при условията на Украйна", добави тя.
