Европейският съюз ще предложи в сряда 21-ви пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочен към банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната. Целта е да се увеличи рискът от банкова криза и да се засили готовността на Москва да преговаря за мирно споразумение, съобщи дипломатически източник от ЕС.

Очаква се в новия пакет да бъдат включени до 90 банки – най-големият брой досега в рамките на един санкционен пакет. Така общият брой на санкционираните руски банки ще надхвърли 100, обхващайки повече от 50% от международно свързаните кредитни институции в Русия.

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Санкционираните банки ще бъдат подложени на пълния обхват на европейските ограничителни мерки, включително замразяване на активи, забрани за пътуване и ограничения върху финансовите операции.

Освен списъка, подготвен от Европейската служба за външна дейност (EEAS), Европейската комисия ще предложи и забрана за транзакции с 35 банки, както и с около дузина криптовалутни платформи, които според ЕС подпомагат Русия да заобикаля западните санкции, включително чрез дейност в трети държави, добави източникът.

Редактор: Цвета Лазаркова