Русия e провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украински представители в четвъртък вечер.

От сряда сутринта Русия е изстреляла над 1 500 дрона, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По официални данни за двата дни са загинали 27 цивилни в Украйна. Заради продължаващите атаки по гражданска инфраструктура Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Москва.

Зеленски: Русия извърши най-голямото нападение срещу Украйна в цялата война

"В момента провеждаме подробно разследване, за да установим точно какви оръжия – ракети и дронове, са използвали руснаците този път. Според предварителните данни ракета от типа Х-101 е поразила сграда в Киев. Тя е произведена през второто тримесечие на тази година, което означава, че Русия продължава да внася компоненти за производството на ракети, както и необходимите ресурси и оборудване, заобикаляйки световните санкции. Това трябва да бъде истински приоритет за всички наши партньори – да се сложи край на схемите на Русия за заобикаляне на санкциите", заяви украинският президент.

