От години ВМРО алармираме за незаконни и криминални действия на територията на столичните гробищни паркове. Мафия, която действа в гробищата, извършва една камара криминални деяния и тормози хората. Това заяви общинският съветник Карлос Контрера преди днешното заседание на Столичен общински съвет.

"След като Васил Терзиев е предприел тези действия - за дисциплинарно уволнение на директора на „Гробищни паркове“ Румен Димитров, значи той има достатъчно информация и железни аргументи", заяви Контрера.

"Въпреки че кметът Терзиев е политически опонент на ВМРО, той трябва да бъде подкрепен в тези си свои усилия за прозрачност и прочистване на гробищата от мафията", посочи общинският съветник.

По думите му темата е изключително неприятна и според него почти всички политически партии в СОС се правят, че тя несъществува, защото никой не иска да посочи икономическите кръгове, които действат в гробищните паркове от над 30 години.

