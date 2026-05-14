Днес съм длъжен ясно да заявя пред обществото, че наложеното ми дисциплинарно уволнение е незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения. Това посочва в писмено становище до медиите бившият директор на ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров по повод освобождаването си от поста. Припомняме, че кметът на София Васил Терзиев е разпоредил освобождаването на директора на общинското предприятие „Гробищни паркове“, както и на двамата му заместници, след проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията. Според градоначалника инспекцията е установила „сериозни нарушения и пропуски в управлението“, като докладът вече е изпратен и до прокуратурата.

"На първо място, процедурата по Кодекса на труда е грубо нарушена. Съгласно чл. 193 КТ работодателят е длъжен реално да изслуша служителя и да обсъди дадените обяснения преди налагане на наказание. В моя случай заповедта за уволнение е била фактически изготвена предварително, докато аз все още пишех своите обяснения", допълва Димитров в становището си.

Ето и цялото становище на Румен Димитров:

Днес съм длъжен ясно да заявя пред обществото, че наложеното ми дисциплинарно уволнение е незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения.

На първо място, процедурата по Кодекса на труда е грубо нарушена. Съгласно чл. 193 КТ работодателят е длъжен реално да изслуша служителя и да обсъди дадените обяснения преди налагане на наказание. В моя случай заповедта за уволнение е била фактически изготвена предварително, докато аз все още пишех своите обяснения. Веднага след предоставянето им заповедта ми беше връчена незабавно, без каквато и да е реална възможност изложените факти и аргументи да бъдат разгледани. Това превръща процедурата в формална и предварително решена.

Веднага след предоставянето им заповедта ми беше връчена незабавно, без каквато и да е реална възможност изложените факти и аргументи да бъдат разгледани. Това превръща процедурата в формална и предварително решена.

На второ място, значителна част от твърдените нарушения са извън преклузивните срокове по чл. 194 КТ. Самата заповед изрично признава, че част от обстоятелствата са „извън давностните срокове за налагане на дисциплинарно наказание“. Законът е категоричен – дисциплинарно наказание може да бъде наложено най-късно до два месеца от узнаване на нарушението от работодателя. Столична община е знаела за всички действия, договори, назначения и разходи в момента на тяхното извършване, защото Общинско предприятие „Гробищни паркове“ не е самостоятелно юридическо лице, а специализирано звено на Столична община, което действа от името и за сметка на общината.

Правилникът на предприятието изрично предвижда, че:

• всички приходи постъпват в бюджета на Столична община;

• всички разходи се извършват по правилата на общинския бюджет;

• договорите се сключват от кмета на Столична община или по негово пълномощие.

Следователно не може през 2026 г. да се твърди „ново узнаване“ за действия, които са били известни и контролирани от самата община още през 2024 и 2025 г. Особено показателен е случаят с достъпа до Национална база данни „Население“. В самата заповед е посочено, че заместник-директорът Виолета Георгиева е получила достъп със заповед на кмета на Столична община. Тоест достъпът не е предоставен еднолично или тайно от директора на предприятието, а с официален акт на кмета. Не може впоследствие именно това обстоятелство да бъде използвано като основание за дисциплинарно уволнение.

По отношение на разходите и обществените поръчки следва ясно да се каже, че ОП „Гробищни паркове“ не е самостоятелен възложител по смисъла на ЗОП и няма самостоятелен бюджет извън контрола на Столична община. Самият правилник предвижда, че кметът осъществява контрол върху дейността на предприятието, а специализираните звена на общината извършват постоянни проверки и методическо ръководство.

Същевременно в заповедта липсва доказване на реално причинена вреда за Столична община, липсва установен умисъл, липсва доказана злоупотреба с доверие и липсват данни за системни нарушения по смисъла на чл. 190 КТ. Вместо конкретни доказани дисциплинарни нарушения се правят предположения, оценки и внушения.

Не на последно място, дисциплинарното уволнение е най-тежката санкция по трудовото право и законът изисква строга съразмерност между твърдяното нарушение и наказанието. В случая такава съразмерност липсва. Налице е опит чрез дисциплинарна процедура да бъдат прехвърлени институционални и административни проблеми върху едно лице.

Затова ще защитя правата си по съдебен ред и съм убеден, че съдът ще установи незаконосъобразността на това уволнение.

Редактор: Станимира Шикова