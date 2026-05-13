Кметът на София Васил Терзиев е разпоредил освобождаването на директора на общинското предприятие „Гробищни паркове“ Румен Димитров, както и на двамата му заместници, след проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията. Според градоначалника инспекцията е установила „сериозни нарушения и пропуски в управлението“, като докладът вече е изпратен и до прокуратурата.

Решението е взето на база на констатациите от проверката, като целта е да се гарантира по-строг контрол и отчетност в дейността на предприятието. „Когато проверката показа нарушения и пропуски, последва освобождаване от длъжност и предаване на материалите на компетентните органи“, заявява Терзиев.

Кметът подчертава, че гробищните паркове са особено чувствителна обществена сфера, в която институциите трябва да осигурят „ред, уважение и човечност“. По думите му всяко съмнение за злоупотреба или натиск изисква „бърза и ясна реакция“.

В позицията си Терзиев обръща внимание на дългогодишни сигнали от граждани за проблемни практики - включително агресивно предлагане на услуги, натиск върху близки на починали и случаи на увреждане на имущество. Макар част от тези действия да са свързани с частния сектор, според него те са се развивали в среда на „безконтролност и зависимости“ около гробищните паркове.

„Институцията трябва да бъде противоположното на този модел - с ясни правила, контрол и нулева толерантност към злоупотреби“, подчертава кметът.

Терзиев акцентира и върху обществената цена на подобни нарушения, особено когато засягат хора в уязвимо положение. „Има сфери, в които тази цена е особено тежка - когато става дума за човешка скръб, за възрастни хора или за болни“, посочва той.

Кметът призовава гражданите да подават сигнали при нередности чрез платформата на Столична община, като подчертава, че активната гражданска позиция е ключова за предприемането на реални действия. „Когато има данни за нарушения, трябва да има и последици“, заявява Терзиев.

