След инцидента в Русе, при който 2-годишно дете беше блъснато от електрическа тротинетка, темата за безопасността при управлението на тези превозни средства в пешеходните зони отново излиза на дневен ред. Какви още мерки могат да бъдат предприети за затягане на контрола коментира в ефира на NOVA NEWS експертът по пътна безопасност Диана Русинова.

Тя заяви, че тротинетката, блъснала дете в Русе, е управлявана от един човек, но на записа от инцидента се вижда, че зад него има още един, което е абсолютно забранено при управление на индивидуалното електрическо превозно средство.

Тротинетка помете 2-годишно дете в Русе

По думите ѝ роля за спазване на правилата има както държавата, така и обществото. „Трябва колективно усилие на цялото общество, за да възпитаме такова поколение, което да разбира важността на правилата, защото те трябва да бъдат спазвани”, каза Русинова.

Експертът по пътна безопасност посочи, че наблюдава голям ръст на подобни инциденти, особено през миналата година.

„Някои държави от ЕС минаха към пълната забрана на тротинетките. За мен пълната забрана не е вариант, който ще работи. Опасявам се, че ако ги забраним, ще има обратния ефект. Трябва да търсим някакъв баланс в обществото, така че това нещо хем да работи, хем хората да са живи и здрави”, посочи още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова