Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 30-годишен мъж за нанасяне на телесна повреда над майка му с кухненски нож. Нападението е извършено в столичния квартал „Хаджи Димитър”.

По случая се води досъдебно производство и ако бъде признат за виновен, мъжът ще получи наказание „лишаване от свобода“.

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Той е задържан за 72 часа, предвид възможността да извърши друго престъпление. Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянен арест.

Редактор: Цвета Лазаркова