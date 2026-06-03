Снимка: БТА
Престъплението е извършено пред плувен басейн
Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу белгиец за нападение над мъж, извършено в понеделник пред плувен басейн в София. Пострадалият бил намушкан в корема.
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По случая се води досъдебно производство. Ако бъде признат за виновен, арестуваният може да получи наказание от максимум шест години затвор.
Заподозреният е в ареста за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за определяне на мярка „задържане под стража“.Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Пресцентър СРП
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