Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу белгиец за нападение над мъж, извършено в понеделник пред плувен басейн в София. Пострадалият бил намушкан в корема.

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По случая се води досъдебно производство. Ако бъде признат за виновен, арестуваният може да получи наказание от максимум шест години затвор.

Заподозреният е в ареста за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за определяне на мярка „задържане под стража“.

Редактор: Цвета Лазаркова