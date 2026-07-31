Имаме заподозрени за палежа със загинал в Банкя, работи се изключително активно. Убеден съм, че съм скоро ще има резултат. Това отвърна в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на въпрос на NOVA. Той обаче не пожела да разкрие в детайли факти от разследването.

Припомняме, че разследването започна, след като на 27 юли пожарникари откриха овъгленото тяло на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков. Първоначално се работеше по всички възможни версии за смъртта му, но последвалите експертизи на Пожарната показаха, че пламъците са лумнали вследствие на умишлен палеж. Това насочи разследването към версията за предумишлено убийство, по която вече работи Софийската градска прокуратура.

Овъглено тяло на бизнесмен беше открито след пожар в дома му в Банкя

Източници на NOVA, запознати с разследването, твърдят, че на втория етаж на къщата, където се намират спалните помещения, са открити повече от две огнища на пожара. Според експерти това е индикация, че палежът вероятно е бил използван като опит да бъдат заличени следите от престъплението.

Според разследването световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева е била един от последните хора, видели Владимир Янков, часове преди той да бъде открит мъртъв. В тази връзка вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи отрекоха появилите се информации за издирването на Пейчева заради действия по разследването на смъртта на 56-годишния бизнесмен. Екипът ни се свърза с Пейчева, но тя отказа коментар.

Умишлен палеж е водещата версия за пожара в дома на открития мъртъв бизнесмен в Банкя

Проверката за прохода „Петрохан“ приключва до края на август

В края на изявлението си Демерджиев съобщи, че проверката по случая „Петрохан“ продължава съвместно с прокуратурата и ДАНС. „Амбицията ни е истината по случая да бъде представена в края на август. В момента провеждаме срещи с представители на прокуратурата и ДАНС, за да обединим цялата налична информация и да представим пълната картина“, заяви министърът.