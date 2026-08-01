Да навършиш пълнолетие на операционната маса. И да се надяваш не на подаръци, а на едно – да отвориш очи, за да продължиш да се бориш за живота си. Срещата със Стефани ефира на NOVA трогна много от зрителите и невъзможното стана възможно: за дни семейството събра непосилна за тях сума, за да направят още една смела крачка напред в битката с рака.

След като лекари у нас ѝ дават едва няколко месеца живот, надежда идва от Турция – където са готови да водят борбата редом с нея. А срещата на екипа на NOVA със Стефани Людмилова в началото на май ѝ връща и вярата – в самата себе си и в доброто. За дни молитвите на нейната майка – да съберат сумата от 100 хиляди евро за операцията в Турция – се сбъднаха.



"Благодарна съм на всички хора, на всички дарители – ако не са те, ние няма как да стигнем дотук и не можем да продължим лечението", споделя Миглена Петрова.



Оказва се обаче, че на този етап операцията е твърде рискована за Стефани. "Лекарите видяха, че туморът е огромен и ни предложиха друга манипулация, от която има ефект – замразиха самия тумор в корема, но след това замразяване два пъти направихме операция - миналия месец за 4 дена", разказва още майката на момичето.



"Аз съм едва на 18, а водя битка като за възрастен човек", споделя Стефани.

"Точно на рождения ѝ ден също се извърши операция, защото туморът не е активен и гние вътре в нея и започва да създава проблеми. Беше много зле, наистина се надявах и се молех на Господ детето ми да излезе живо оттам", казва още майката.



Стефани отново се оказва герой – и отваря очи. За да види, че в борбата си съвсем не е сама.



"Поне за мъничко я накарахме да се усмихне и поне един ден да забрави за болници, лечение, за болка и за мъка", споделя още Миглена.



"Не си представях, че може да си прекарам рождения ден в операционната маса. Имах планове - сутринта да изляза, да си купя някоя рокля, да се събера с приятели, с близки, но явно болестта има други планове", казва още момичето.



Но планове има и Стефани – защото въпреки болката и сълзите, тя знае, че ще победи. И че животът я очаква. "Мечтая си като порасна и съм здрава да отида в Рио де Жанейро, в Бразилия. За семейна почивка – много искам да посетя Несебър", казва тя. А майка ѝ обещава, че такава почивка ще се случи.

Лечението на 18-годишната Стефани продължава, но не и без вашата помощ. Непосилни за семейството й са дори антибиотиците и изследванията днес, а след месец – образни изследвания ще покажат колко е намалял туморът в корема й. И дали моментът за решаваща операция е дошъл.