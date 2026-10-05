Демографските проблеми на България изискват последователна политика и решения, чиито резултати ще се виждат в продължение на десетилетия. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS доц. д-р Стоянка Черкезова, кандидат за вицепрезидент в двойка с Иван Христанов.

Черкезова посочи, че повече от 20 години изследва демографските и социалните процеси и заедно със свои колеги е участвала в разработването на различни предложения и мерки. Според нея част от тях през годините са намирали място в политиките на държавата, но прилагането им поотделно не може да доведе до необходимата промяна.

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„Демографията е въпрос на навременно взети или отложени решения“, заяви тя. По думите ѝ темата редовно се поставя на преден план преди избори, но впоследствие отново не влиза в списъка с приоритетите.

Кандидатът за вицепрезидент призна, че президентската институция не разполага с правомощията на правителството и парламента, но според нея може да използва авторитета си, за да държи демографските проблеми постоянно в обществения и политическия дневен ред.

Сред въпросите, които според Черкезова трябва системно да бъдат поставяни, са колко млади българи напускат страната, колко от сънародниците ни зад граница се завръщат, дали хората у нас живеят по-дълго и в по-добро здраве и дали семействата имат необходимите условия спокойно да отглеждат децата си.

Ако бъде избрана, една от първите ѝ инициативи като вицепрезидент ще бъде организирането на широка кръгла маса по демографските въпроси. В нея, по думите ѝ, трябва да участват учени, граждански организации, представители на институциите и на политическите партии, дори и на тези, които не са в парламента.

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„Когато говорим за демография, на нас ни трябва обединение, трябва ни ясно зададени цели, трябва да вървим към демографски пакт“, заяви Черкезова. Тя подчерта, че ефектът от подобни политики може да се прояви едва след 30-50 години и затова е необходим дългосрочен ангажимент.

Сред приоритетите ѝ е и по-активната работа с българските общности зад граница. Според нея отношенията с диаспората не трябва да се ограничават до съхраняването на българския език, културата и училищата. Необходимо е да се проучват потребностите на сънародниците ни зад граница и да се създават политики, които да насърчават завръщането и интеграцията им в родината.

Черкезова заяви, че решението ѝ да участва в президентската надпревара е пряко свързано с кандидатурата на Иван Христанов. „Мога смело да кажа, че ако някой друг ми беше предложил, нямаше да се съглася“, каза тя.

По думите ѝ двамата идват от различни професионални среди - тя от науката, а Христанов - от бизнеса и управлението. Черкезова заяви, че оценява действията му като министър на земеделието и го определя като фигура, която може да привлича хора с различни политически възгледи.

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Кандидатпрезидентската двойка предлага да започне конституционен дебат в три основни направления, стана ясно още от разговора. Една от идеите е фигурата на главния прокурор да бъде извадена от Конституцията. Според Черкезова подобна промяна би била първа стъпка към по-широка реформа и би дала повече оперативна самостоятелност на прокуратурите по места. На въпрос дали това не крие риск от засилване на местни зависимости между икономическата, политическата и съдебната власт, тя призна, че такъв проблем съществува и трябва да бъдат предвидени независими механизми за контрол. „Съсредоточаването на властта в ръцете на един човек с пълния имунитет е нещо, което не трябва да се допуска“, заяви Черкезова.

Тя посочи още, че сред предложенията на двойката е разширяване на защитата на екологичните права.

Кандидатът за вицепрезидент призова избирателите, които поставят като приоритети демографията, борбата с корупцията и защитата на екологичните права, да подкрепят президентската двойка с номер 18 в бюлетината.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова