В хода на предизборната кампания - какви са стратегиите на основните претенденти за президент и на кои избиратели ще разчитат те? Темата коментират пиар експертите Пепи Димитрова, Наталия Димитрова и Надежда Ганева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Отдалечихме се от понятието „обединител на нацията”. По-скоро виждаме кандидатите да говорят на собствените си избиратели и агитки. Темите, които вълнуват гражданите, не се застъпват в хода на кампанията. Изобщо не се говори за национална сигурност и външна политика, а също и за случващото се у нас”, каза Надежда Ганева.

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По думите на Пепи Димитрова никой от кандидатите не се притеснява, че към изборите има „мижав интерес”. „Изглежда, че много малък брой хора биха избрали следващия президент и не знам как бихме го нарекли обединител на нацията, когато е избран от малка част от обществото”, смята тя.

„В кампанията има проблем - че не се говори за темите, които са обострени. Предстои Бюджет 2027, който правителството отложи, за да се коментира в по-спокойна обстановка. Виждаме какво се случва с цените, горивата. Абсурд е в такава обстановка тези въпроси да не бъдат коментирани”, изтъкна Наталия Димитрова. Тя допълни още, че другото липсващо по време на кампанията е реален дебат между опонентите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев