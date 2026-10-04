Те не са нови лица на политическия терен, участват на избори не за първи път, а за пореден. Досега опитите им са безуспешни, но днес пак гледат към "Дондуков" 2. С имената им обществото свързва редица скандали около ЦСКА, "Кремиковци" и ЛГБТИ общността.

Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2

С какво ново кандидат-президентите Александър Томов и Боян Расате очакват да убедят избирателите? Саня Петкова се срещна с тях и с кандидатите им за вицепрезиденти - Александър Гарибов и Йордан Манасиев.

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Автор: Саня Петкова

Редактор: Станимира Шикова