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Саня Петкова се среща с кандидат-президентите Александър Томов и Боян Расате
Те не са нови лица на политическия терен, участват на избори не за първи път, а за пореден. Досега опитите им са безуспешни, но днес пак гледат към "Дондуков" 2. С имената им обществото свързва редица скандали около ЦСКА, "Кремиковци" и ЛГБТИ общността.
Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2
С какво ново кандидат-президентите Александър Томов и Боян Расате очакват да убедят избирателите? Саня Петкова се срещна с тях и с кандидатите им за вицепрезиденти - Александър Гарибов и Йордан Манасиев.
Повече по темата гледайте във видеото.
Автор: Саня ПетковаРедактор: Станимира Шикова
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