Сериозен пробив в сигурността на Централния регистър на населението на Дания (CPR) е позволил на неоторизирани лица да получат достъп до лични данни на около 8,8 милиона регистрирани души. Сред компрометираната информация са имена, адреси и датски лични идентификационни номера, съобщиха от Министерството на научните изследвания, висшето образование и дигитализацията.

По първоначални данни извършителите са злоупотребили със законния достъп на частна датска компания до системата. Достъпът ѝ вече е спрян, а властите заедно с експерти по сигурността изясняват как точно е извършен пробивът и какъв е пълният му мащаб.

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Нарушението е било засечено вечерта на 2 октомври, когато администрацията на CPR установила необичайна активност в системата. Проверка показала, че неоторизираният достъп е осъществяван през септември.

Засегнатите около 8,8 милиона записа не се отнасят единствено до настоящи жители на Дания. Централният регистър съдържа информация за приблизително 11 милиона души, сред които освен живеещите в страната има починали граждани и хора, които са се преместили в чужбина.

Първоначалната проверка показва, че имената и адресите на хората, които са заявили специална защита на тези данни, не са били разкрити при неоторизирания достъп.

„Това е изключително сериозен инцидент“, заяви министърът на дигитализацията Кристина Егелунд. По думите ѝ парламентът вече е информиран, а всички компетентни институции работят по установяване на пълния мащаб на случая. Разпоредена е и цялостна проверка на сигурността на CPR системата.

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Случаят е докладван на датския орган за защита на личните данни, а полицията е започнала разследване. На този етап властите не могат да кажат кой стои зад неоторизирания достъп.

След пробива гражданите са предупредени да бъдат особено внимателни при телефонни обаждания, имейли и съобщения, дори когато отсрещната страна разполага с техните имена, адреси или лични номера. Властите подчертават, че пароли, кодове за идентификация и друга поверителна информация не трябва да бъдат предоставяни при подобен контакт.

Редактор: Цветина Петкова