Вторият пилот на самолета на авиокомпания „Флайдубай“, опитал се да разбие машината, е пребивавал известно време в Нова Зеландия. Полицията в страната проверява този период от живота му, съобщи заместник-комисарят Майкъл Джонсън. Той не уточни кога мъжът е бил там, нито разкри името му.

Вторият пилот на FlyDubai е бил отстраняван от полети в Оман заради радикални възгледи

Междуведомствено звено за борба с тероризма в Австралия също разследва връзките на втория пилот със страната. Установено е, че той е бил записан като студент в Университета „Ер Ем Ай Ти“ (RMIT) в Мелбърн, щата Виктория. Друг източник съобщи, че обучението там се провело преди около 10 години.

Той е преминал и тримесечно теоретично обучение в „Роял Еър Марок“ през 2025 г., но впоследствие молбата му да започне работа в мароканската авиокомпания е била отхвърлена, съобщиха от превозвача.

Редактор: Цвета Лазаркова