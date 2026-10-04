Певицата Джина Стоева преди дни певицата отбеляза своя 50-и юбилей. За своята история и равносместката за живота си до днес тя разказа в рубриката "Нищо лично" на Краси Боев.

Джина Стоева сподели щастието от това, че е успяла да събере толкова много близки и приятели за празника си. Неин истински подарък е любовта на хората.

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А сега предстои да направи нова песен, а текстът е неин.

Цялото интервю гледайте във видеото.