За трета поредна година Тони Димитрова - една от най-обичаните български певици, отбелязва личния си празник с голям концерт в Зала 1 на НДК. Тази година - има и втора дата, на която почитателите ѝ ще могат да се насладят на изпълненията ѝ навръх рождения ѝ ден.

"Моите песни са за близко разстояние. Аз разказвам истории", сподели певицата, родом от Бургас пред Деси банова - Плевнелиева.

„Много се изненадах от тази втора дата за концерт. Когато се продаде първата дата, Благо Солов и екипът ми се обадиха и казаха: „Пускаме втора“. Аз казах: „Не, недей, защото идва декември“. Този разговр се проведе на 4 декември. Казах: "Кой ще си купи билети? Хората си купуват коледни подаръци, подготвят си Коледа и Нова година". Той само ми каза: „Кротичко, довери ми се“. И действително, за мен това е огромен комплимент - както за мен, така и за всички, които сме заедно на този концерт", заяви тя.

И си пожела: " Най-вече да съм здрава. И ще цитирам едно пожелание на едно 10-годишно дете, което много обичам. Моят Коцe от Бургас. Ние сме пяли заедно. Беше ми изпратил картичка и подарък за Новата година с пожелание: „Остани вярна на себе си“. И аз си казах - Коцeто ми каза най-важното: „Остани вярна на себе си“. Това си пожелавам“.

Целия разговор гледайте във видеото.