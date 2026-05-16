Холивудската звезда Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна палма“ – еквивалент на приза за цялостно творчество в Кан, докато представяше режисьорския си дебют на филмовия фестивал, съобщи "Би Би Си".

Актьорът, който е на 72 години, присъстваше на форума за премиерата на лентата Propeller One-Way Night Coach, на която е режисьор, като едва сдържаше сълзите си, когато прие наградата с думите: „Това е повече от „Оскар“.

„Пълна изненада“, възкликна Траволта на френски, докато публиката го аплодираше. „Не мога да повярвам. Това е последното, което съм очаквал“.

Джон Траволта с режисьорски дебют на фестивала в Кан

Награждаваният актьор е известен с филми като „Криминале“, „Брилянтин“ и „Треска в събота вечер".

