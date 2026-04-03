Иконата на американското кино Джон Траволта ще представи първия си игрален филм като режисьор на фестивала в Кан, който ще се проведе от 12 до 23 май, съобщиха организаторите в четвъртък, цитирани от АФП.

72-годишният актьор за първи път застава зад камерата, за да екранизира собствената си книга „Нощен полет за Лос Анджелис“, публикувана през 1997 г. Тя разказва за 8-годишно момче, което за първи път се качва на самолет, за да последва майка си – актриса, заминаваща за Холивуд.

Пътуването през Америка е белязано от срещи с колоритни пътници и поредица от неочаквани приключения под погледа на доброжелателни стюардеси, една от които е изиграна от Ела Блу Траволта, дъщерята на Джон Траволта.

Изпълнителят на ролята на Винс Вега в „Криминале“ („Златна палма“ в Кан през 1994 г.), който е израснал недалеч от летище „ЛаГуардия“ край Ню Йорк, сам е опитен професионален пилот. Той е получил „първия си лиценз за пилот на 22 години“, според съобщението на фестивала в Кан.

През 1997 г. Траволта публикува и Propeller One-Way Night Coach – история, написана за сина му Джет, който страда от епилептични пристъпи от детството си и почина през 2009 г. Филмът ще бъде достъпен в Apple TV от 29 май.

Траволта е добре позната фигура на фестивала в Кан, където е присъствал многократно, включително три пъти в конкурса с „Криминале“, „Тя е толкова прекрасна“ (1997) и „Първични цветове“ (1998).

Джон Траволта се прочува пред широката публика в края на 70-те години с ролята си на Тони Манеро в „Треска в събота вечер“ (1977), която го изстрелва сред световните звезди. Още на следващата година музикалният филм „Брилянтин“ (1978) окончателно утвърждава позицията му като един от най-популярните актьори на своето поколение. През 90-те години поредица от успешни филми го превръщат в емблематична фигура на поп културата, сред които „Криминале“, „Игра на пари“ (1995), донесъл му награда „Златен глобус“, както и „Лице назаем“ (1997), в който си партнира с Никълъс Кейдж.

