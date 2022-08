Световноизвестни личности отбелязаха загубата на звездата от „Брилянтин" Оливия Нютън-Джон в социалните мрежи. Тя си отиде на 73 години.

СНИМКИ НА АКТРИСАТА ВИЖТЕ ТУК

Актрисата е издъхнала в ранчото си в Северна Калифорния рано в понеделник сутрин, заобиколена от семейството и приятелите си. Новината за кончината ѝ беше съобщена от нейния съпруг Джон Ийстърлинг на страницата на звездата във Facebook.

Почина звездата от "Брилянтин" Оливия Нютън-Джон (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Скъпа моя Оливия, ти направи живота на всички нас толкова по-добър. Следата, която оставяш, е невероятна. Обичам те силно. Ще се видим отново някъде по пътя и всички отново ще бъдем заедно. Твой от мига, в който те видях и завинаги! Твоят Дани, твоят Джон!", написа Джон Траволта в Instagram.

Актьорът Хю Джакман също отдаде почит с пост в Twitter. Той описа Оливия Нютън-Джон като един от най-отворените, щедри и забавни хора, които познава. „Тя беше уникален дух. Не е тайна, че Оливия беше първата ми любов. Целувах неин плакат всяка вечер преди лягане. Творчеството й ще става все по-силно през годините”, написа той.

@olivianj was one of the most open, generous & funny people I’ve known. She was a one of kind spirit. It’s no secret Olivia was my first crush. I kissed her (poster) every night before bed. Her legacy will only grow stronger in the years to come. @onjfoundation 📸 @GettyImages pic.twitter.com/ZSmTMXsl5b

„Беше твърде млада, за да напусне този свят. Почивай в мир!”, публикува Барбара Стрейзънд в личния си профил в Twitter.

Кайли Миноуг пък сподели, че обожава Оливия още от десетгодишна възраст. „Тя беше и винаги ще бъде вдъхновение за мен по толкова много, много начини", написа тя.

Since I was ten years old, I have loved and looked up to Olivia Newton John. And, I always will. (Just like this picture @nfsaonline) She was, and always will be, an inspiration to me in so many, many ways. My deepest condolences to her family and loved ones. x ONJ4EVER pic.twitter.com/3nE8PVDFLy