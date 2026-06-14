Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще номинира Джеймс Макдоналд за прокурор на Южния окръг в щата Ню Йорк, предадоха „Ройтерс” и „Асошиейтед прес”. АП отбелязва, че така Тръмп е предложил за влиятелния пост един от личните си адвокати.

Макдоналд ще замени Джей Клейтън като един от най-могъщите прокурори в цялата страна, след като по-рано тази седмица Клейтън бе номиниран от президента за директор на националното разузнаване.

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Службата на прокурора на Южния окръг в Ню Йорк, чиято юрисдикция включва и Манхатън, води дела за нашумели финансови престъпления, тероризъм и корупция. В исторически план този офис е имал по-голяма независимост от Министерството на правосъдието, отколкото останалите 92 прокурорски служби в САЩ, посочва „Ройтерс”.

„Уверен съм, че Джейми ще постигне силни резултати за нашата страна като следващ прокурор на Съединените щати за Южния окръг в Ню Йорк, тъй като той се радва на уважението на нашите патриоти в правоприлагането, правната общност и съдебната колегия, и ще работи фантастично с тях”, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл”.

Макдоналд, който ще трябва да бъде утвърден от Сената на САЩ, за да заеме поста, засега не е отговорил на запитване на „Ройтерс” за коментар.

Редактор: Мария Барабашка