Един човек загина, а трима са ранени при катастрофа на частен хеликоптер край езерото Маджоре в Северна Италия. Инцидентът е станал в петък в района на Солчо ди Леза, в провинция Новара, съобщават италиански медии, цитирани от БТА.

Хеликоптерът е излетял от частно имение в района, а само минути по-късно се е разбил близо до устието на река Ерно от пиемонтската страна на езерото. Първоначалните опасения са, че машината е паднала във водите на езерото Маджоре, но впоследствие става ясно, че се е разбила на сушата.

Хеликоптер се разби в Италия, пилотът загина на място

Всички пострадали са били на борда на хеликоптера. Един от пътниците е загинал на място - мъж на около 60 години. Други трима са получили наранявания и са били прегледани и транспортирани от екипи на спешна помощ.

На мястото на катастрофата са пристигнали спасителни екипи, полиция и представители на местната власт, сред които и кметът на Леза Лука Бона. Причините за инцидента засега остават неизвестни. Италианските власти са започнали разследване.

Редактор: Ралица Атанасова