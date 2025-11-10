Двама италиански бизнесмени може да са загинали в резултат на катастрофа на частен хеликоптер. Останките му са били открити на 10 ноември на границата на италианските региони Марке и Тоскана, съобщава ANSA.



77-годишният Марио Пагличи, известен бижутер от Арецо, и 67-годишният Фулвио Казини от Синалунга, преди самолетната катастрофа в неделя са изпратили сигнал за повреда на двигателя. Пилотът е загинал на място.

Продължава издирването на двамата души, които са били на борда. Те са летели от Венеция до Арецо. Останките на хеликоптера са открити в гориста местност близо до езерото Монтедоло в провинция Арецо.

Редактор: Ивайла Митева