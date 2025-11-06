Открити са черните кутии на разбилия се в сряда товарен самолет на куриерската компания UPS. Инцидентът стана при излитане от летището в Луивил, щата Кентъки, като потвърдените жертви са 12. Разследващите се надяват устройствата да помогнат за установяване на причините за трагедията.

Самолетът е извършвал полет до Хонолулу с трима души екипаж на борда, когато се разбил в края на пистата. Машината ударила няколко сгради, след което била обхваната от пламъци. Отломки се разпръснали на разстояние от около 800 метра в индустриален район, включително и в завод за петрол, който се възпламенил и експлодирал.

