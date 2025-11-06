-
Извънредно положение във Филипините, след като тайфунът „Калмаеги” уби най-малко 140 души (ВИДЕО+СНИМКИ)
Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас
Най-малко 66 са жертвите на тайфуна "Калмаеги", опустошил Филипините
Самолет се разби в Кентъки, седем души загинаха (ВИДЕО)
Заради заплаха срещу самолет блокираха летището във Вашингтон
Сблъсък на два влака в Индия взе четири жертви (ВИДЕО)
Разследващите се надяват устройствата да помогнат за установяване на причините за трагедията
Открити са черните кутии на разбилия се в сряда товарен самолет на куриерската компания UPS. Инцидентът стана при излитане от летището в Луивил, щата Кентъки, като потвърдените жертви са 12. Разследващите се надяват устройствата да помогнат за установяване на причините за трагедията.
Самолетът е извършвал полет до Хонолулу с трима души екипаж на борда, когато се разбил в края на пистата. Машината ударила няколко сгради, след което била обхваната от пламъци. Отломки се разпръснали на разстояние от около 800 метра в индустриален район, включително и в завод за петрол, който се възпламенил и експлодирал.Редактор: Цветина Петрова
