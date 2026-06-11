Популярната турска актриса Берен Саат, известна в България с ролите си в сериалите „Забраненият плод“ и „Пепел от рози“, е задържана в четвъртък в хода на мащабно разследване за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция, съобщава "Си Ен Ен Тюрк".

Заедно със Саат, тази сутрин са арестувани още 21 известни личности от южната ни съседка. Сред тях са поп звездата Кенан Догулу - съпруг на Саат, актьорът Енес Аръкан и певецът Бердан Мардини.

169 известни лица от Турция са дали положителни проби за употребата на наркотици

Разследването на турските власти започна през октомври миналата година, като в хода му бяха задържани и тествани редица знаменитости, включително певиците Алейна Тилки и Симге Сагън, актьорите Джан Яман, Ханде Ерчел, Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан и продуцентът Тимур Савджъ.

Арестуваха известна турска актриса, модел и певица

По данни на турските власти до момента положителни проби за употреба на наркотици са дали общо 189 от тестваните, сред които актьорът Онур Туна (Месут от сериала „Моят прекрасен живот"), актрисата Фейза Дживелек (Нилай от сериала „Шербет от боровинки"), рапърът Хакан Айдън (по-известен като Block 3) и популярният турски певец Фатих Караджа (познат с творческия псевдоним Мабел Матиз).

Редактор: Станимира Шикова