Всички битки са за Евразия. Конфликтите, които в момента горят, както и през цялата световна история през последните два века - всички големи битки са за Евразия. Няма друго такова място на Земята. Това казва Свилен Спасов, създател на поредицата „Власт и отговорност”.

В студиото на „Здравей, България” той представи „Векът на Евразия” - 14-тата книга от поредицата „Власт и отговорност”. Автор е Хал Брандс - професор в университета „Джонс Хопкинс”. Той е и член на комисия в САЩ от само 12 души, която се занимава с американско-китайските отношения.

„В Евразия се произвежда над 50% от световната икономика. Там живеят над 50% от хората. В Евразия са създадени петте основни религии на Земята – юдаизъм, християнство, ислям, будизъм и индуизъм. В Евразия са се родили и най-светлите философски течения. Достатъчно е да споменем Кант и Конфуций. Евразия е и мястото, където във военни конфликти са загинали най-много хора. В Евразия са трите главни войни – Първата световна война, Втората световна война и Студената война”, обясни Свилен Спасов.

По думите му напрежението днес напомня за началото на 20 век.

„Красивият момент на XX век, а и досега на XXI век, след края на Втората световна война, е, че вече 80 години има относително спокойствие, независимо от всякакви по-дребни тревоги. Но най-прекрасното нещо беше краят на Студената война”, коментира Свилен Спасов. „Днес вече не може да си велика сила без Европа. Европа е толкова силна. Толкова мощна. Но понеже преживя своя възход, особено през първите 20 години до 2007–2008 година, Европа забрави нещо важно. Забрави, че демокрацията и сигурността трябва да се пазят. За тях трябва да се работи постоянно”, каза Спасов.

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Редактор: Ина Григорова