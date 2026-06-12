Доверието, а не парите, вече е най-ценната валута на инфлуенсър маркетинга. Това показва едно от първите регионални проучвания в Централна и Източна Европа, базирано на реалното поведение на създатели на съдържание. Анализът обхваща над 2100 инфлуенсъри в България и Румъния. Основният извод е, че при този тип създатели на съдържание аудиторията сама по себе си вече не е достатъчна - истинското влияние идва от доверие, личен опит и автентична препоръка.

„Признавам си, приятно изненадан съм от тези данни. Това може да бъде само огромен плюс за нас, инфлуенсърите в България”, заяви в „Обедния информационен блок” на NOVA NEWS Александър Николов, по известен като Александър Влог, кулинарен инфлуенсър и водещ на подкаст. „Все по-често виждам в моя приятелски и колегиален кръг, че инфлуенсърите предпочитат продукта пред възнаграждението”, допълва той.

Признава, че финансите са изкушение, но и последователите са доста критични, затова трябва да бъдат внимателни.

„Колкото по-голям ставаш и колкото повече аудитория имаш, толкова по-голяма свобода получаваш да подбираш. Когато си още малък и искаш да създаваш много съдържание, за да привличаш нови последователи, е по-трудно да казваш „не“ на предложения хонорар”, каза Влог.

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Редактор: Ина Григорова