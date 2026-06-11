Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в официалната церемония по приемането на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в Люксембург. Събитието се проведе непосредствено след официалното депозиране в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз от страна на България на документа за ратификация за присъединяване към Договора за създаване на ЕМС.

След официалната церемония по поставянето на българското знаме сред флаговете на страните членки на ЕМС министър Донев участва в Годишната среща на Управителния съвет на Механизма. Това е първото участие на български финансов министър на среща от такъв ранг. Гълъб Донев проведе среща и с българите, които работят в европейската институция.

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Включването на България в ЕМС е последната институционална стъпка в процеса на приемането на еврото. С присъединяването си към ЕМС, България задълбочава интеграцията си във фискалната и икономическа архитектура на еврозоната.

Снимка: Пресцентър на Министерство на финансите

Донев ще участва и в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и в заседанието на Еврогрупата. Срещата ще се проведе в петък. В срещата ще се включи и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

По време на заседанието на Съвета ЕКОФИН в рамките на Европейския семестър за 2026 г. Европейската комисия ще представи пролетния пакет, в който се предоставят икономически и фискални насоки на държавите членки.

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Министрите ще проведат политически дебат по Пакета за пазарна интеграция и надзор и ще одобрят измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Испания, Полша, Белгия, Португалия и Словакия.

По време на заседанието на Еврогрупата ще се обсъди макроикономическата и фискалната ситуация в еврозоната.

Редактор: Станимира Шикова