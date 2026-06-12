Комисията за защита на конкуренцията е получила сигнал от земеделски производители за натиск от страна на търговски вериги за намаляване на изкупните цени на плодове и зеленчуци. Комисията е изискала информация за постъпили сигнали и от Министерството на земеделието и храните, съобщават от КЗК.

Засега анализът показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в инициативата „Кошница с грижа”.

КЗК започва предварително проучване на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От Комисията припомнят, че в края на май вече са образували две производства срещу други две вериги за възможни нелоялни търговски практики.

Междинните резултати от секторния анализ досега показват, че има практики, които могат да поставят производителите и доставчиците в значително по-неблагоприятна позиция при договарянето на условията с големите търговци. При наличие на достатъчно данни за нарушения КЗК ще образува нови производства в рамките на своите правомощия, се казва в съобщението.

От своя страна земеделският министър Пламен Абровски заяви, че държавата ще защитава интересите на производителите и при всеки сигнали ще се предприемат съответните мерки.

Абровски разговаря с фермери, които твърдят, че върху тях е оказан натиск да продават на занижени цени своята продукция на търговски вериги. В срещата в МЗХ, участие взеха председателят на КЗК Росен Карадимов и председателят на УС на Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров.

И на срещата е станало ясно, че оказаният натиск от страна на търговски вериги върху фермери не е свързан с инициативата „Кошница с грижа“.

„Най-вероятно се касае за нелоялни търговски практики, за които фермери се оплакват от години. Те трябва да бъдат прекратени и ние ще направим всичко възможно българските земеделски производители да бъдат защитени от държавата. Всички компетентни институции ще им окажат необходимото съдействие“, каза министър Абровски, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Земеделският министър заяви, че тази дългогодишна практика ще бъде преустановена, особено в контекста на приетите вчера от Народното събрание промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които трябва да гарантират справедливи цени за българските граждани.

„Очакваме пълната информация от страна на земеделските производители, за да започнем съответните проверки за възможни нелоялни търговски практики”, заяви председателят на КЗК Росен Карадимов.

От своя страна стопаните заявиха, че ще подадат сигнал към КЗК, за да може ведомството да стартира проверка.

Редактор: Ина Григорова