Със 174 гласа „за“ Народното събрание единодушно одобри процедурните правила за избор на подуправител на НЗОК, които уреждат условията за номиниране, представяне на кандидатите, публичността на документите и изслушването им в парламентарната Комисия по здравеопазване, както и финалната процедура по гласуване в пленарната зала.

Правилата са свързани с избора на втори подуправител на НЗОК съгласно Закона за здравното осигуряване, като срокът за провеждане на процедурата е изтекъл на 5 ноември миналата година. Сега парламентът фактически стартира закъснялата процедура по избор.

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По време на дебата беше уточнено, че мандатът на подуправителя е петгодишен. Зам.-председателят на здравната комисия Георги Илиев обясни, че приемането на правилата е необходима стъпка, за да започне реалният процес по номиниране и избор.

Съгласно приетите разпоредби кандидатите се предлагат от парламентарните групи и се внасят чрез председателя на Народното събрание в Комисията по здравеопазване в срок до пет дни от приемането на правилата, заедно с всички изискуеми документи, включително писмено съгласие.

Комисията разглежда постъпилите номинации, допуска кандидатите до участие, организира публично изслушване и изготвя доклад с резултатите, който се представя в пленарната зала. До изслушване се допускат само одобрените кандидати.

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Докладът на комисията трябва да бъде предоставен на народните представители не по-късно от три дни преди заседанието за избор и ще бъде публикуван на интернет страницата на Народното събрание.

Процедурата предвижда и задължителна предварителна проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби.

В пленарната зала гласуването ще се извършва по азбучен ред, ако има повече от един допуснат кандидат. За избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако повече от един кандидат премине този праг, избран ще бъде този с най-висока подкрепа.

Редактор: Цветина Петкова