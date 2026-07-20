Над 1 милиард души по света се борят с психични проблеми, като този брой продължава да расте, основно заради тревожността и депресията. По-малко позната форма на депресия е сезонното афективно разстройство (SAD) – специфичен вид депресивно разстройство, характеризиращо се със сезонен модел, което, както и останалите форми на депресия, е сериозно медицинско състояние.

Сезонната депресия се среща по-често през зимата, свързва се с по-кратките и студени дни, както и с намалените социални контакти. Въпреки това, макар че само малка част от хората изпитват лятна депресия, тя може да бъде също толкова тежка, колкото и по-разпространената зимна форма.

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Неотдавнашно проучване установи, че лятното сезонно афективно разстройство е нетипичен подтип, който засяга 0,57% от световното население, в сравнение със зимното, което засяга 5%.

Състоянието може да бъде предизвикано от горещи вълни и тропически нощи, като симптомите варират от по-лека форма на „лятна тъга“ до тежки депресивни прояви като безсъние, загуба на апетит, възбуда и тревожност.

Поддържането на режим, избягването на екстремни горещини и поставянето на съня като приоритет могат да помогнат за облекчаване на състоянието, но при по-тежки случаи се препоръчва търсене на медицинска помощ, според клиничния психолог Адам Борланд от клиниката „Кливланд“.

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Нарастващ брой психични разстройства

В световен мащаб броят на хората, живеещи с психично разстройство, почти се е удвоил през последните 30 години, основно заради увеличаването на случаите на тревожност и депресия.

Неотдавнашен анализ от новото проучване Global Burden of Disease, публикувано в списание „Лансет“, установи, че около 1,2 милиарда души, или приблизително 15% от населението на света, са живели с психично разстройство през 2023 г.

Тези данни представляват увеличение от 95% на случаите между 1990 и 2023 г. През същия период психичните разстройства са се изкачили в класацията на водещите причини за загуба на здраве в световен мащаб – от 12-о на 5-о място. При тежкото депресивно разстройство и тревожните разстройства увеличението е още по-значително – съответно 131% и 158%, което ги прави двете най-разпространени състояния.

"Отговорът на нуждите от психично здраве на световното население, особено на най-уязвимите групи, е задължение, а не избор“, пишат авторите на проучването Global Burden of Disease 2023.

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Смята се, че един от всеки шест души, или около 140 милиона души, в Европейския регион живее с психично разстройство. Според Световната здравна организация само един от всеки трима души с депресия в региона получава необходимата помощ.

След пандемията от COVID-19 случаите на депресия и тревожност сред младите хора са се увеличили с около 25%, а сред хората на възраст между 15 и 29 години самоубийството вече е водещата причина за смърт в региона.

Редактор: Никола Тунев