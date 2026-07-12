Рязката смяна на температурите, жегите и обезводняването могат да повлияят на кръвното налягане и да създадат сериозни рискове, особено за хората със сърдечно-съдови заболявания. Това обясни кардиологът от Александровска болница д-р Благовест Стоименов в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS. Според него организмът понася най-добре малките температурни амплитуди, а при високи температури не бива самоволно да се спира лечението.

„Моят съвет в този случай е, първо, да не се спира съвсем рязко терапията. Да, тя най-вероятно трябва да се намали и трябва да има корекция. Но когато има такива резки покачвания, със сигурност самомедикацията не е решение“, подчерта той.

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По думите му много хора погрешно смятат, че стойности от 120-125 са ниско кръвно, въпреки че именно към такива показатели се стремят кардиолозите. Нормално е хората с дългогодишна хипертония да изпитват отпадналост или световъртеж в първите седмици след нормализиране на кръвното, докато организмът се адаптира.

Д-р Стоименов обърна внимание и на приема на течности през лятото. Той подчерта, че препоръката за повече вода не важи в еднаква степен за всички пациенти. „Многото вода при тези пациенти автоматично не означава по-добър живот“, предупреди той, визирайки хората със сърдечна недостатъчност. По думите му за тях обичайно са достатъчни между литър и литър и половина вода дневно, като количеството трябва да бъде съобразено с индивидуалното състояние.

Специалистът препоръча хората със сърдечни заболявания да останат физически активни, но да избягват натоварване в най-горещите часове на деня. Той предупреди и за употребата на алкохол през лятото. „Алкохолът дехидратира. Заедно с горещините това е двоен натиск на организма“, каза д-р Стоименов.

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