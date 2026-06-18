Правителството на Англия ще започне този месец обществено обсъждане на първата национална стратегия за мъжкото здраве. Според експерти подобна инициатива е закъсняла, тъй като мъжете значително по-често умират преждевременно в сравнение с жените, съобщи BBC.

Във Великобритания мъжете са по-склонни да пушат, да употребяват алкохол и наркотици, както и да страдат от високо кръвно налягане и холестерол. В резултат средната продължителност на живота им е с около четири години по-ниска от тази на жените. Освен това те са с близо 60% по-застрашени да починат преди 75-годишна възраст от сърдечни заболявания, рак на белия дроб, чернодробни заболявания или инциденти.

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Според проф. Алън Уайт, съосновател на организацията Men's Health Forum, проблемът не може да бъде обяснен единствено с начина на живот. Той посочва, че има и биологични причини - например мъжката имунна система е по-малко ефективна в борбата с инфекции.

Друг важен фактор е по-слабата ангажираност на мъжете със здравните услуги. Много от тях не развиват навици да следят здравословното си състояние и рядко посещават лекар. Докато жените често имат контакт със здравната система чрез контрацепция, профилактични прегледи и бременност, мъжете могат да преминат десетилетия без консултация със специалист.

Експертите обръщат внимание и на социалните стереотипи. Според Марк Брукс, съветник към парламентарната група по въпросите на мъжете и момчетата, обществото често очаква мъжете да бъдат „силни“ и да се справят сами с проблемите си. Това ги кара да пренебрегват симптоми и да отлагат търсенето на помощ.

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Особено тревожни са разликите между социалните групи. В най-бедните райони на страната мъжете живеят средно с десет години по-малко в сравнение с тези в най-богатите райони. Те са и 3,5 пъти по-застрашени от преждевременна смърт.

Работещите в строителството, производството и други физически професии често срещат трудности да посещават профилактични прегледи или личен лекар. По-малко от четирима от десет мъже се възползват от предлаганите здравни прегледи, които могат да помогнат за ранното откриване на сериозни заболявания.

Проблемите не се ограничават само до физическото здраве. Три четвърти от хората, които отнемат живота си във Великобритания, са мъже. Въпреки това едва около една трета от насочените към психологическа терапия са представители на силния пол.

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Според специалистите причината е, че депресията и тревожността често се проявяват различно при мъжете – чрез агресия, злоупотреба с алкохол или социално отдръпване, което прави състоянията по-трудни за разпознаване.

Съществуват и различия между отделните етнически групи. Например чернокожите мъже в Англия са два пъти по-застрашени от рак на простатата, а мъжете с индийски или бангладешки произход са изложени на по-висок риск от диабет.

Въпреки тревожната статистика експертите подчертават, че мъжете не са безразлични към собственото си здраве. Според проф. Пол Галдас от Университета в Йорк те са по-склонни да се включват в програми, основани на практически дейности и конкретни цели.

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Подобни инициативи вече се прилагат във Великобритания чрез спортни клубове, местни общности и организации като Men's Sheds, които насърчават мъжете да общуват, да работят по общи проекти и да си оказват взаимна подкрепа.

Специалистите смятат, че бъдещата национална стратегия за мъжкото здраве може да изиграе същата роля, каквато стратегията за женското здраве имаше през 2022 г., като насочи общественото внимание към проблема и подобри достъпа до услуги.

Те отправят и прост призив към самите мъже – да следят теглото си, да бъдат физически активни, да не пропускат профилактичните прегледи и да търсят помощ при промени в здравословното или психическото си състояние.

Редактор: Никола Тунев