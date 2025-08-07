Едно или две парченца черен шоколад дневно могат да бъдат не просто удоволствие, а сериозна стъпка към по-добро здраве. Изследвания сочат, че благодарение на съдържащите се във висококачествения шоколад флаваноли и полифеноли, той действа противовъзпалително, подобрява кръвообращението и дори повишава настроението.

Всички познаваме старата поговорка „Една ябълка на ден държи доктора далеч от мен“, но нови проучвания показват, че същото може да се каже и за черния шоколад. Ежедневната му консумация в умерени количества може да донесе редица ползи за здравето.

Какаото е богато на флаваноли – съединения от групата на флавоноидите, известни със своите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Според проучване на Университета в Съри, публикувано в European Journal of Preventive Cardiology, хората, които консумират повече флаваноли от какао, чай, ябълки и грозде, отбелязват понижение на кръвното налягане – ефект, сравним с този на някои медикаменти.

В друго изследване, публикувано в British Medical Journal, е установено, че приемът на между 150 и 300 грама черен шоколад седмично намалява риска от диабет тип 2 с 21% в сравнение с хората, които рядко го консумират.

Допълнителни изследвания свързват черния шоколад с намалени нива на холестерол, по-нисък стрес и редуцирано възпаление в организма. Освен това, шоколадът е богат и на полифеноли – вещества, които подпомагат растежа на полезни бактерии в червата.

„Флавоноидите в какаото се свързват с подобрено кръвоснабдяване на мозъка, по-добра памет и намалена умствена умора“, обяснява диетологът Габриел Нюман. „Черният шоколад съдържа и съединения, които повишават нивата на серотонин и ендорфини, което влияе положително на настроението“.

Шоколатиерът Трейси Дийкън от Cartwright & Butler също подчертава, че умерената консумация на черен шоколад може да подпомогне психическото благосъстояние и да намали желанието за други сладки изкушения след хранене.

Райън Джеймс от Vitality допълва, че черният шоколад е оптималният избор за онези, които търсят здравословни ползи. Въпреки че производителите рядко посочват съдържанието на флаваноли на етикетите, се счита, че 20 г черен шоколад (60% какао) съдържат около 34 мг флаваноли, докато същото количество млечен шоколад съдържа едва 14 мг, а белият – нула.

За максимален ефект експертите препоръчват черен шоколад с поне 70% какаово съдържание и възможно най-ниско съдържание на захар.

Редактор: Мария Барабашка