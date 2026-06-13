Най-големият производител на презервативи в света обяви, че ще повиши цените им с 30%, ако войната в Близкия изток продължи. Новината е изключително притеснителна и то не само за бедни държави, в които благотворителни организации се налага да ги раздават безплатно, но и за богати като Великобритания.

Кралството се бори с рекордно ниско ниво на употреба на презервативи през последните години и страховете са, че поскъпването им ще доведе до задълбочаване на тази тенденция. Проучвания са показали, че едва 15% от британците купуват презервативи, като само 11 на сто казват, че винаги ги използват. Причината е, че по-малко се страхуват от полово предавани болести, тъй като медицината е много напреднала в тази област. Но и цената им също е фактор.

Базираната в Малайзия компания произвежда повече от пет милиарда бройки презервативи годишно и снабдява водещи световни марки, както и британското здравеопазване.

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Лаура Домеган, ръководител на медицинските сестри в благотворителната организация за сексуално здраве разказва: "За младите хора презервативите в супермаркетите са скъпи за купуване. Трябва да станат по-лесно достъпни. Ако има финансиране, това може да се случи. Да могат просто да бъдат вземани от младежите. Имахме такава схема - C-Card (Си кард), но тя сякаш изчезна през последните години."

Великобритания въвежда схема - C-Card (Си кард) преди 20 г., за да намали ученическата бременност и полово предаваните болести. Чрез нея млади хора между 16 и 25 г. получат безплатни презервативи. Заради бюджетни съкращения, обаче, това се случва на все по-малко места.

В момента опаковка от 12 броя презервативи струва между 5 и 14 паунда в английските супермаркети, което е твърде много за неработещите млади хора. Затова те разчитат основно на даваните от британското здравеопазване.

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