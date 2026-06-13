Продължават специализираните полицейски операции за пътна безопасност в цялата страна. В петък в Бургаска област отчетоха 16 установени случая на организирани гонки от началото на годината. Опитите на полицията да противодейства на тази агресия по пътищата ще продължат с пълна сила през целия летен сезон по Черноморието.

Един от най-натоварените булеварди в Бургас, по който минава трафикът от и за АМ „Тракия“, често се превръща в арена на незаконни състезания през нощта. Жителите на града подават множество сигнали и до омбудсмана заради шума от дрифтове. Полицията противодейства с дронове и мобилни камери.

Нови наказания за шофьорите нарушители

Само в Бургас има над десет места, на които се провеждат нерегламентирани гонки и дрифтове с автомобили и мотоциклети. Сред тях са пътни участъци със слабо движение нощем, изоставени паркинги, старото летище на авиобаза „Равнец“ и паркингите на големите търговски центрове. Всички тези локации отдавна са известни на Пътна полиция.

⇒ Какъв е профилът на нарушителя?

От над 20 години Яна е преподавател по теория и практика на бъдещи шофьори. При нея за възстановяване на отнети контролни точки идват стотици водачи. Според нея профилът на агресора на пътя често е един и същ – човек със склонност да поема рискове.

„Има повтаряемост – обикновено нарушенията са за едно и също. Например, идва някой, на когото всички точки са отнети само за липса на предпазен колан. Казва: „Няма да го нося този колан“. Полицаят му обяснява, че ще му вземат книжката, но той продължава. По същия начин е и със скоростта. Казват: „Имам пари, ще си плащам глобите, но ще карам с висока скорост“, обяснява преподавателката. По думите ѝ автомобилите, предпочитани от любителите на дрифта, задължително са с мощни двигатели и със задно предаване.

Специалистите посочват, че освен глобите и отнемането на книжки, може да се помисли и за извеждане на агресорите от пътното платно чрез изграждане на регламентирани места. Идеята е там любителите на високите скорости да могат да шофират контролирано и срещу заплащане.

Старши инспектор Пламен Николов, началник на Пътна полиция – Бургас, разкри в ефира на "Събуди се" по NOVA, че вече има подобно инвестиционно намерение за изграждане на такава писта в близост до града, макар проектът все още да не е реализиран.

⇒ Проверки на доходите и системните нарушители

Междувременно органите на реда предприемат нов подход към системните джигити. „Те са изведени от масивите на ОДМВР-Бургас. При всяка проверка на пътя ще им бъдат връчвани всички натрупани наказателни постановления и електронни фишове“, категоричен бе инспектор Николов.

Полицията вече анализира и водачи, които демонстрират висок стандарт на живот и карат мощни автомобили, които не отговарят на официалните им доходи. „Правят се проверки за съответствие между трудовите доходи и стойността на притежаваните автомобили. При несъответствия се изготвят доклади и се изпращат сигнали към компетентните институции“, обясни началникът на Пътна полиция, като подчерта, че тази мярка е постоянна, а не просто кампанийна.

Засиленият контрол ще продължи през целия летен сезон. Над 240 униформени са на терен по Южното Черноморие, като в Несебър вече работят и първите командировани полицаи от вътрешността на страната.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка