Американските военни са ликвидирали лидера на венецуелска престъпна групировка при въздушен удар, съобщи президентът Доналд Тръмп.

По думите му операцията е била проведена съвместно с венецуелските власти. При удара бил убит Ектор Гереро Флорес, известен като Ниньо Гереро, ръководител на една от най-опасните престъпни организации в Латинска Америка.

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Вашингтон определя групата като терористична организация и я обвинява в трафик на наркотици и хора, изнудване и други тежки престъпления.

Редактор: Никола Тунев