-
Протести съпътстваха първия мач на Световното по футбол
-
Три торнада удариха района на Чикаго, нанесоха мащабни щети и оставиха хиляди без ток (ВИДЕО)
-
Тръмп отмени ударите срещу Иран, планирани за четвъртък вечер
-
С три откривания и рекорден брой отбори започва най-мащабното Световно първенство по футбол в историята
-
Протести разтърсиха Мексико преди старта на Световното първенство по футбол (ВИДЕО)
-
Веселин Вълчев: Важно е как Тръмп ще се отдръпне от спиралата на ескалацията на военния конфликт с Иран
Операцията е била проведена съвместно с венецуелските власти
Американските военни са ликвидирали лидера на венецуелска престъпна групировка при въздушен удар, съобщи президентът Доналд Тръмп.
По думите му операцията е била проведена съвместно с венецуелските власти. При удара бил убит Ектор Гереро Флорес, известен като Ниньо Гереро, ръководител на една от най-опасните престъпни организации в Латинска Америка.
Танкер, превозващ руски петрол за Куба, се е отклонил от курса си
Вашингтон определя групата като терористична организация и я обвинява в трафик на наркотици и хора, изнудване и други тежки престъпления.Редактор: Никола Тунев
Последвайте ни