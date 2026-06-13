„Идеята е да запазим традицията, да запазим хубавото българско производство на качествени суровини“, това коментира Румяна Добрева в ефира на „Събуди се“ по NOVA по повод провеждането на 19-ото издание на Празника на Горнооряховския суджук.

Празникът на Горнооряховския суджук отбелязва деветнадесетото си издание в Горна Оряховица. Продуктът е първото защитено географско указание на България пред Европейската комисия, като това се случва през 2011 година. Към днешна дата, освен суджука, единствено розовото масло представлява страната ни в Европа с такъв статут.

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Важно условие за производството на деликатеса е фирмата да го изработва задължително в Горна Оряховица. Първоначално регистрираните фирми-производители са били четири, но в момента са останали само две.

Според Румяна Добрева на първо място за изработката стоят качествената суровина и качествените консумативи. Тя посочи, че от няколко години Държавен фонд „Земеделие“ спонсорира вносители на хубави породи, като в момента има млади инициатори, които внасят малки теленца от страни като Франция и Шотландия. Животните се угояват в България, след което се използват за нуждите на производството.

Автентичният Горнооряховски суджук се прави изцяло от телешко месо и е със специфична форма на подкова, която се връзва на ръка. Румяна Добрева обясни, че в този процес има доста човешки труд и продуктът се прави с много любов. Тя допълни, че производството е много трудна задача, тъй като месото се селектира и първо му се прави много сериозна органолептика. В суджука не се съдържат никакви консерванти.

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