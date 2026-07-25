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От ГЕРБ очакват Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета за 2026 г.
"Кандидатурата на Илияна Йотова за президент не е изненада. Тя очаква да бъде подкрепена от БСП". Това заяви зам.-председателят на ГЕРБ Даниел Митов в ефира на „Събуди се“.
По думите му партията тепърва ще вземе решение за собствената си позиция на предстоящите президентски избори. Според Митов обаче е важно да се обсъди възможността за обща кандидатура на десницата. „Не може цялата власт да бъде взета от един човек, а именно от Румен Радев“, коментира Митов.
Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент
Той допусна, че „Продължаваме Промяната" и "Демократична България“ може да преосмислят заявката си, че няма да подкрепят съвместна кандидатура с ГЕРБ. „Те и преди са казвали много неща, но могат да преосмислят позицията си и да се върви към нещо разумно“, заяви Митов.
По повод спекулациите, че Андрей Гюров може да се кандидатира за президент, зам.-председателят на ГЕРБ посочи, че не е чувал подобно намерение лично от него. „Това е само хипотеза. Не мога да коментирам“, каза Митов.
Той обърна внимание и на решението за разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Според него по-важният въпрос е каква е тежестта на българското правителство и на Румен Радев в подобни решения. Митов направи паралел с позициите на Радев през годините. По думите му по време на предизборната кампания Радев е определял американските самолети като заплаха за сигурността на България. Като премиер, според Митов, той е използвал темата в преговори за отпадане на визите за български граждани, а след изтеглянето на самолетите е представил това като свой личен успех. „Президентът Радев би бил най-големият критик на премиера Радев. Той няма два дни, в които да е казвал едно и също нещо и постоянно променя позициите си“, заяви Митов.
Според него при подобни въпроси, свързани с националната сигурност, премиерът трябва да се консултира и с опозицията. Митов заяви, че е трябвало да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност, за да бъдат оценени рисковете.
По темата за резервните части за изтребителите МиГ-29 Митов заяви, че България трябва да поиска въздушно прикритие от Гърция, както е направил министърът на отбраната Атанас Запрянов по отношение на системите „Пейтриът“. „Не знам защо трябва да поддържаме тези МиГ-ове, след като целим да преминем към F-16“, каза той.
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Митов коментира и финансовата политика на управляващите. По думите му изграждането на Национална детска болница очевидно не е било приоритет, след като проектът не е бил включен в бюджета. Той изрази критики и към нарастващия дефицит и нивата на държавния дълг. Според него разходите се замразяват, но едновременно с това се предвиждат още по-големи харчове.
Митов заяви, че очаква президентът Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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