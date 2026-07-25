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Българският пилот ще потегли от 12-ото място в основното състезание от Формула 2 на пистата „Хунгароринг“
Българският пилот Никола Цолов ще потегли от 12-ото място в основното състезание от Формула 2 на пистата „Хунгароринг“, след като получи наказание от стюардите на Международната автомобилна федерация.
Първоначално Цолов си беше осигурил седма стартова позиция, но бе санкциониран с връщане от пет места заради инцидент със Себастиан Монтоя по време на съботния спринт.
Никола Цолов не финишира в спринтовото състезание в Унгария след сблъсък със свой опонент
Двамата пилоти се сблъскаха в заключителните обиколки, когато българинът предприе атака от вътрешната страна. Контактът доведе до отпадането и на двамата, след като автомобилите им получиха повреди.
След анализ на случилото се стюардите определиха, че отговорността за инцидента е на Цолов, и наложиха наказание, което ще важи за неделната надпревара.
Това значително усложнява задачата на българина, тъй като „Хунгароринг“ е сред трасетата, на които изпреварванията са най-трудни. Въпреки силното си представяне през целия състезателен уикенд, Цолов ще трябва да си пробива път от средата на колоната, ако иска да се бори за челните позиции.Редактор: Цветина Петкова
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