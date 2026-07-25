Сблъсък в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов”. Адвокат Николай Димитров и бащата на загиналата в катастрофа Сияна – Николай Попов, си размениха взаимни обвинения. Спорът стигна до обиди и беше прекратен от водещия.

Попов беше поканен като гост, който да коментира жертвите по пътищата и зачестилите отново напоследък катастрофи. В течение на разговора той спомена името на юриста и заяви, че негов служител следи лидерът на „Сияние”, за което прокуратурата била уведомена. След като интервюто на Попов приключи, адв. Димитров поиска право на отговор.

Водещият на предаването покани двамата събеседници за общ дебат с думите: „Много странна ситуация, в която за първи път попадам, но в този разговор, който приключи току-що, Николай Попов - бащата на Сияна, беше тук и коментираше за една експертиза, която е направена по делото на Лютви Местан. Освен това спомена името на адвокат Николай Димитров и за моя изненада той е в телевизията в този момент. Така че, господин Димитров, кажете”.

Спорът между двете страни прерасна в лични нападки, обиди и обвинения, което принуди Любо Огнянов да го прекъсне с рекламен блок.

След като водещият прекрати спора, се обърна към зрителите:

„Искам да ви обясня какво всъщност стана през последните десетина минути. Видяхте - Николай Попов беше тук. Той беше поканен по темата за станалите катастрофи в последните няколко дни. Те предизвикаха отново жертви и това ни накара, като екип, да поканим Николай Попов да коментира тези събития. Освен това - и въпросът със пътната безопасност. В рамките на този разговор беше споменато името на Николай Димитров и негови служители. По време на рекламите се оказа, че господин Николай Димитров е пред студиото и иска право на отговор. Тук е мястото да кажа, че по Закона за радио и телевизия право на отговор се изисква само писмено. Времето на правото на отговор е точно толкова, за колкото е споменато персонално името на Николай Димитров. Реших, че в името на това тази история да бъде разказана изцяло още днес, още повече, че това е предаване, с което ще закрием този телевизионен сезон, е хубаво да поканя и двамата в студиото. В разговор в коридора поканих и двамата, а те изразиха желание и влязоха тук, за да спорят по този начин, по който го направиха. Категорично се разграничавам от начина, по който бяха използвани думи тук, в студио. В студиото се използваше вулгарен език, който аз не толерирам. Беше на ръба на агресията. Ако някой от зрителите се почувства засегнат, поднасям своите извинения, но работата ни като журналисти изискват да показваме двете страни по начин, по който те могат да се покажат сами себе си. Мисля, че това беше в интерес на вас, зрителите, да видите точно какво се случва в тази история. Ако някой се е засегнал, разбира се, поднасям своите извинения”.