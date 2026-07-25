"Необходими са допълнителни промени в закона и санкции за шофьорите, които сядат зад волана след употреба на райски газ". Това заяви председателят на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Марта Петрова в ефира на „Събуди се“.

По думите ѝ обаче законодателните промени сами по себе си няма да решат проблема. Необходим е задълбочен анализ на причините, рисковете и човешкото поведение. „Проблемът и рисковете отдавна са известни, но трябва да се направи оценка и на човешкото поведение, и на ценностната система“, посочи Петрова.

Тя подчерта, че промяната в поведението на участниците в движението трябва да започва още от семейството, а след това да продължава в училище. Според нея е необходимо да се обсъди и промяна в учебните програми, така че децата да получават повече знания и умения, свързани със социалното поведение и отговорността.

По отношение на по-възрастните водачи Марта Петрова посочи, че трябва да се използват инструментите на транспортната психология, тъй като санкциите сами по себе си не са достатъчни, за да променят поведението.

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Тя коментира и тежката катастрофа по пътя Русе-Бяла, при която четирима души загинаха вчера. Екпертът заяви, че трябва да бъде изследвана и отговорността на собственика на пътя.

„Нашата роля като агенция е цялата верига – човек, образование и инфраструктура – да бъде организирана в ясна философия“, обясни Петрова. Според нея България има стратегия за пътна безопасност, но тя не се изпълнява от всички ангажирани институции и администрации. Петрова подчерта, че координационният механизъм често се пренебрегва.

Тя отхвърли твърденията, че Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е безсмислена. По думите ѝ агенцията работи с 28 областни администрации и общините, като комуникацията с тях е добра.

Марта Петрова коментира и мобилните лаборатории, които се използват за оценка на пътната инфраструктура. Те са участвали в първата цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, извършена през миналата година. „Голяма част от републиканската пътна мрежа не отговаря на изискванията за безопасност“, заяви тя.

Петрова подчерта, че при оценката на пътната безопасност не трябва да се гледа единствено състоянието на настилката. „Всички елементи на пътя действат заедно и не трябва да се фокусираме само върху настилките“, допълни тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева